日本サッカー協会は１９日、日本代表が３月２８日（日本時間２９日）に英国のグラスゴーでスコットランド代表との国際親善試合に臨むと発表した。スコットランドはＷ杯北中米３カ国大会１次リーグＣ組に入っており、ＦＩＦＡランキング３６位。同１８位の日本は対戦成績で１勝２分け。同３１日（同４月１日）のイングランド代表戦を含めてＷ杯出場国との重要な２連戦となる。日本代表の森保一監督（５７）は日本協会を通じ「日