紅一点ウィズクィーンは全休日の月曜朝、自厩舎で静養に努めた。上村厩務員は「休み明けの前走（440キロ）が少し重たかった印象。実戦を使った効果で状態が上向いている」と順調さをアピール。2走前の未勝利戦から距離を2F延ばし、2000メートルにシフト。その未勝利戦Vに続き、前走1勝クラスは道中2番手から3着に踏ん張った。「距離を延ばしてレースぶりが安定してきた。今回の舞台も2度、経験しているし楽しみ」と中京開催