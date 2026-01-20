大舞台への準備は手元から−。阪神・石井大智投手（２８）が１９日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで自主トレを行い、ＷＢＣ使用球への対応のための“マル秘アイテム”を明かした。滑りやすさを感じるＷＢＣ球。滑り止めとなるロジンもＷＢＣ用が届いているが、「僕の感覚ですけど、日本と違って（中身が粉状ではなく）石なんで、最初めっちゃ滑るんです。だんだん手の汗か何かが混じってきて滑りにくくしてくるみたいな」とＮＰＢ