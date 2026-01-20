18日に日経新春杯（ゲルチュタール）を制した杉山晴厩舎は2週連続重賞Vへ、ジョバンニを送り出す。菊花賞8着から3カ月ぶりの実戦。大久保助手は「放牧から帰ってきて今の馬体重は485キロ（前走478キロ）」と肉体的にパワーアップした印象だ。「年末から徐々に良くなっている。力を出せる仕上がり」と自信をのぞかせた。中山は24年ホープフルS2着、昨年の皐月賞4着と相性がいい。「トリッキーな中山は苦にしない。前走はテン