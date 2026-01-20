シゲルショウグンは全休日の月曜朝、自厩舎の馬房で静養に努めた。前走みやこS後に、放牧を挟み順調に調整。松本厩務員は「年齢も6歳なのでずっと高いレベルで安定している」と状態面に不安はない。重賞初挑戦の前走はコースレコード（1分47秒5）が樹立される展開。積極的に進めたが2秒1差の9着に敗れた。今回は名手・武豊との初コンビで重賞Vを目指す。「脚質の幅は広がっているが、理想は自分のペースでハナを切る形。鞍上