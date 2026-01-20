気象台は、午前5時22分に、暴風雪警報を浦河町、様似町、えりも町に発表しました。またなだれ注意報を伊達市伊達、伊達市大滝、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・浦河町、様似町、えりも町に発表 20日05:22時点日高地方では、20日昼前から20日夕方まで暴風雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■伊達市伊達□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意■伊達市大滝