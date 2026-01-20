1月9日、皇居・宮殿「松の間」で新年恒例の宮中行事「講書始の儀」が行われました。天皇皇后両陛下は、長女の愛子さまや秋篠宮ご夫妻など皇族方とともに、学術研究の第一人者3人から講義を受けられました。秋篠宮家の長男・悠仁さまが出席されるのは初めてです。人文、社会、自然科学の講義はじめに、嵯峨美術大学の佐々木正子名誉教授が「江戸時代の日本絵画」と題して講義を行いました。佐々木正子名誉教授：絵画はその時代、時