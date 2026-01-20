8人組グループ・timeleszが出演する20日放送のフジテレビ系バラエティー『タイムレスマン』（毎週火曜深0：15）では、新企画「立道（たてどう）・道場破り」を届ける。メンバー全員で東京都立南葛飾高校を訪れ、サッカー部の1年生たちと本気の「立道」対決を繰り広げる。【写真】以前はこんな企画も…東京湾で潮干狩りに奮闘した松島聡＆寺西拓人“ペットボトルを投げて・回して・立てる”…今や『タイムレスマン』の名物企