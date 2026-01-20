「プロレス・新日本」（１９日、後楽園ホール）ＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロン（２９）が聖地・後楽園ホールに初登場し、１０人タッグマッチでデビューから無敗の“４連勝”を飾った。２月１１日大阪大会で挑戦を受ける成田蓮（２８）との前哨戦で場外乱闘や妨害なども受けたが一歩も引かず、肩車のような新技も初披露するなど観客を沸かせた。堂々の聖地デビューを果たしたウルフは「プロレスの聖地で試合ができる