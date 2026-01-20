阪神は１９日、栄枝裕貴捕手（２７）が一般女性（２６）と結婚したことを発表した。この日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎で自主トレを行った栄枝は、球団を通じてコメントを発表。「これからは支え合いながら２人で一緒に成長していきたいと思います。チーム関係者、ファンの皆様、そして家族とともにリーグ連覇、日本一奪還の喜びを分かち合えるように頑張ります」と決意を新たにした。