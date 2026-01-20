「令和の峰不二子」ことモデルでインフルエンサーの阿部なつき（26）がDMMショートドラマ「キューティーハニーBELOVEDENEMY」でキューティーハニーを演じた。“愛の戦士”が悪の組織と戦う、これまで何度も実写化されてきた作品。自身には姉と兄がおり「甘えん坊なところがある」と照れくさそうに告白。「自分が演じるハニーは凄く可愛らしくて愛嬌（あいきょう）たっぷり。甘えん坊ハニーだと思います」と阿部ならではの