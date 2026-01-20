巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝が１９日、将来的な沖縄県出身プロ野球選手最多安打へ決意を示した。Ｇタウンで新人合同自主トレに参加。同県出身ではオリックスなどでプレーした石嶺和彦の１４１９安打が歴代最多で、しまんちゅＮＯ１へ「頑張りたいところではありますね。そういうところを目標にしつつ。まずは目先のものをしっかりやっていきながらって感じですね」と気を引き締めた。走攻守３拍子