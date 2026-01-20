米東部時間２０日午後６時（日本時間２１日午前８時）に全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）の投票による野球殿堂入りが発表される。昨季はマリナーズで１０年連続２００安打を放ったイチロー氏（現マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が満票に１票不足ながら驚異的な得票率９９・７％を獲得。ＣＣ・サバシア投手、ビリー・ワグナー投手と３人が当選に必要な７５％を超え殿堂入りを決めた。米大リーグ公式サイトなど米メ