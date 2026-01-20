阪神のドラフト1位・立石（創価大）が新人合同自主トレ第4クール初日は完全別メニューで調整した。午前10時に練習が開始。他の新人選手がウオーミングアップを開始する中、最後までグラウンドには姿を見せなかった。球団関係者は「室内練習場で調整した」と説明。同自主トレ第3クール最終日の17日、ベースランニングの際に下肢の張りを感じて離脱した。その後は練習メニューを回避していた。今後も患部の状態を見ながら屋外