歌舞伎俳優の中村鶴松容疑者（３０＝本名・清水大希）が、１８日未明に東京都台東区のケバブ店のドアを蹴って壊したとして、建造物損壊の疑いで警視庁蔵前署に現行犯逮捕されていたことが１９日、捜査関係者への取材で分かった。鶴松容疑者は当時酒に酔っていたといい、「覚えていない」と容疑を否認。同日夜に釈放され、報道陣に向け謝罪した。東京・浅草公会堂で出演中だった新春浅草歌舞伎（２６日まで）は降板が決定。２月に