ＤｅＮＡのドラフト４位・片山皓心投手（２７）＝ホンダ＝が１９日、同じ９８年度生まれの阪神・佐藤輝斬りへ意欲を見せた。この日、神奈川・横須賀市内の球団施設で新人合同自主トレに参加し、報道陣に対応。２７歳のオールドルーキーは、“世代最強打者”をねじ伏せるイメージを描いた。「左バッターにどうインコースで攻めるかが、社会人からプロに上がった時の課題かなと思っています」。即戦力左腕として、昨季本塁打と打