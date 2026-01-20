楽天から海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使し、巨人入りを決断した則本昂大投手（３５）が１９日、東京都内のホテルで入団会見を行った。３年総額１３億円（推定）で背番号は４３。百戦錬磨の右腕は新天地で先発ローテの一角を担い、楽天時代も同僚だった田中将大投手（３７）との共闘を誓った。スーツ姿の則本は、緊張したような表情を浮かべて言葉を紡いだ。「球団が決まった安心感。しっかりと結果を残さないといけな