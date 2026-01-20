侍ジャパンの一員として連覇を目指す阪神・坂本誠志郎捕手（32）が19日、福岡県内で合同自主トレを公開した。3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）初出場を見据えて着々と準備。球界屈指のメジャー通でも知られる正捕手候補は歴代最強の呼び声も高い米国など世界の強打者封じへ向けたデータ分析などにも着手していた。既に憧れは封印。“虎の頭脳”がライバル国を丸裸にする。世界が相手でも、一歩も引かない