阪神・岩貞が、福岡県内での坂本らとの合同自主トレを公開した。「トレーニングは質と量を落としたくない。1月にやりたいメニューがあるので」と19日も5時間に及ぶハードな練習を敢行した。合同自主トレ序盤は3勤1休も現在は4勤、5勤1休に変更して練習日も増やした。「球種を1つ、2つ増やしたいので。1月5日のブルペン入りも、プロに入って最速だと思います」。13年目の今季にかける思いを吐露した。