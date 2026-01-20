日本ハムから国内ＦＡ権を行使して加入した西武・石井一成内野手は１９日、兄弟対決を心待ちにした。昨秋のドラフト会議で弟・巧（ＮＴＴ東日本）がヤクルトから６位指名を受けて入団。兄として「口うるさく言いたくない。自分の思うようにやってほしい」とエールを送り、「『戦えたらいいね』と。一緒のグラウンドでプレーしたことないので、そこは本当楽しみ」とグラウンドでの“再会”を願った。