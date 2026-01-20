1月20日（火）の交通取締情報 ＜午前＞国道3・・・熊本市中央区坪井（スピード違反）国道208・・・荒尾市金山（携帯電話・シートベルト）県道・・・阿蘇郡南阿蘇村河陰（スピード違反）国道266・・・天草市下浦町（スピード違反）  ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差