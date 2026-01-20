1月19日、高市首相が表明した解散、そして2月8日投開票の衆院選について新潟県内の動きをお伝えします。 ■“新党”への対応に追われる立憲 【立憲民主党県連西村智奈美 代表】「かくいう私どもも急な話でありました」1月17日、新潟市中央区で開かれた立憲民主党の緊急常任幹事会。ここで説明されたのが立憲民主党と公明党による新党・中道改革連合の結成についてです。【立憲民主党県連西村智奈美 代表】「衆議院議員は20日