演歌歌手の市川由紀乃（50）が昨年の勝負曲「朧」で「藤田まさと賞」を受賞し19日、都内で授賞式に臨んだ。卵巣がんの闘病から復帰後の第1弾。「歌うことを諦めかけた時もありました。それでもファンの皆さまや音楽の力で今があります。これからも歌手人生を歩んでいきたい」と意気込んだ。