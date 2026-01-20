阪神・伊藤将司投手（２９）が１９日、福岡県内で岩貞祐太投手（３４）、坂本誠志郎捕手（３２）、百崎蒼生内野手（２０）らと自主トレを公開し、５４年ぶりの偉業達成を意気込んだ。改めて最多勝を宣言し、目標に掲げたのは１５勝。球団左腕では１９７２年の江夏豊以来となる、入団６年目以内の５０勝到達を見据えた。“復肩”へ向け、投球動作を見直していることも明かした。温かい日差しが降り注ぐグラウンドに、伊藤将の元