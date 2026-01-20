阪神の坂本誠志郎捕手（３２）が１９日、福岡県内で自主トレを公開し、世界一の女房役を目指すと誓った。１６日に今年３月のＷＢＣに挑む侍ジャパンのメンバーが発表され、球団の捕手として初選出。世界には優れた捕手が多くいるが、日本の捕手の力を示す舞台にもなる。「どんなポジションであれ、一番大きな目的がある」と世界一を目標に掲げた。主戦捕手で連覇となれば、日本では第１回大会の里崎智也以来の捕手でベストナイン