「SixTONES」が19日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。メンバーを可愛がってくれる有名俳優の存在を明かした。ジェシーは“第二のパパ”と呼ぶ人は京本大我の父で俳優の京本政樹と語り「可愛がっていただいてまして。多分大我よりもご飯行っている回数が多いんだろうなっていうくらい、2人で色々話すんですよ」と言うと、大我もうなずいた。何を話すのか？と聞かれると「仕事の話がメインですね。S