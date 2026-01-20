新人合同自主トレに参加した阪神のドラフト３位・岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝が１９日、サウナを活用してキャンプへの準備を“整える”考えを示した。休前日と休日には寮内のサウナに入り「（サウナ後は）ぐっすり寝られるので、すごく役立っています」と満足げ。睡眠の質向上は疲労回復につながり「問題ない状態で仕上がってきている」と調整過程も順調だ。大学時代からサウナ好き。１セット８〜１０分で、３セット繰り