生成AIで実在する芸能人に似せた女性のわいせつな画像を作成し、インターネットに有料で公開したとして31歳の男が警視庁に逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、わいせつ電磁的記録媒体陳列の疑いで逮捕されたのは、札幌市の無職・千葉達郎容疑者（31）です。千葉容疑者は、複数回にわたって生成AIで作成した実在する芸能人に似せた女性のわいせつな画像十数点をインターネットの有料サイトに掲載した疑いがもた