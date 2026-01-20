日本サッカー協会は１月19日、日本代表が３月28日にスコットランドのハムデン・パークでスコットランド代表と国際親善試合を戦うと発表した。31日には、すでにイングランド代表との試合が組まれており、英国勢との連戦となる。この一方に反応したのが韓国メディア『Xports News』だ。「これが日本か？イングランドに続き、スコットランドもAマッチ確定！３月の親善試合を公式発表」と見出しを打ち、「北中米ワールドカップに