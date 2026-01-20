日本野球機構（ＮＰＢ）とプロ野球１２球団による実行委員会が１９日、東京都内で開かれ、クライマックスシリーズ（ＣＳ）開催方式の変更について大筋で合意した。アドバンテージのあり方など新方式については２０日の１２球団監督会議、２１日の選手会との事務折衝を経て、今季からの導入を目指す。中村勝彦事務局長は「しっかり説明させていただいてご意見をいただく」と話した。また、今季から導入される「拡大ベース」の