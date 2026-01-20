衆院選に「進退をかける」。政権基盤を安定させて物価高対策や防衛力の強化策を進めたい、という高市首相の思いが伝わる解散宣言である。だが、誰もが驚いた通常国会冒頭での解散に対し、野党は結集軸を作って対抗する構えだ。高い内閣支持率がある自民党が当初有利との見方もあったが、楽観的にすぎるかもしれない。政権の安定した体制作りに繋（つな）がるか、それとも政界大変動をもたらすのか、重大な選択となる。高市