女優沢口靖子（60）がこのほど、都内で、主演するテレビ朝日系人気シリーズ「科捜研の女」のファンミーティングに出席した。同作は「−FINAL」（23日午後8時）をもって、26年間の歴史に幕を下ろす。番組としては最初で最後のファンミーティングで、長く共演した内藤剛志（70）も知らなかった沢口の新たな一面も明かされた。科学者である主人公榊マリコを演じてきた沢口。共演者から「科学者としてかっこよくて美しい」と言われると