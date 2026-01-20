３００人の女優やアイドル計５０万点掲載画像生成ＡＩ（人工知能）で女性芸能人に似せて作ったわいせつ画像「性的ディープフェイク」を会員制サイトに掲載したとして、警視庁が１９日、札幌市西区、無職の男（３１）をわいせつ電磁的記録記録媒体陳列容疑で逮捕したことがわかった。同庁は、２０２３年夏以降、計約３００人の女優やアイドルの画像を使った５０万点以上の性的ディープフェイクをサイトに掲載し、計約１１００万