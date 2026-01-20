弁護側「客観証拠ない」東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、贈賄罪に問われた出版大手「ＫＡＤＯＫＡＷＡ」前会長・角川歴彦（つぐひこ）被告（８２）の判決が２２日、東京地裁（中尾佳久裁判長）で言い渡される。元部下らの証言を有罪立証の柱とする検察側に対し、無罪を主張する被告側は「証言は信用できず、客観証拠もない」と反論。角川被告は一貫して「冤罪（えんざい）だ」と訴えており、地裁の判断が注目される。