女優の名取裕子（68）が19日、都内でダブル主演する映画「テレビショッピングの女王青池春香の事件チャンネル」（2月6日公開、監督白川士）の完成披露上映会に出席した。2時間サスペンスを映画で復活させる「2時間サスペンスTHEMOVIEシリーズ」の第1弾。「2時間ドラマはまったりゆったり楽しんでいただけるもの。絶対に残ってほしい」と銀幕での復活を喜んだ。会見には第2弾の主演を務める船越英一郎（65）も登場した