昨年のＪＬＰＧＡプロテストに現役高校生としてトップで一発合格。今季がルーキーイヤーとなる女子ゴルフの伊藤愛華（１８）＝埼玉栄高３年＝が１９日、生保大手の明治安田と所属契約を結んだことを発表した。都内で会見した伊藤は、２０２４年から同社の「地元アスリート応援プログラム」を通じてサポートを受けており、「引き続きプロ１年目からサポートしていただけることは、すごくうれしい気持ちでいっぱいです」と感謝。