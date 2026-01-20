チームみらいの安野党首と無所属の尾辻朋実参院議員が、参院会派「チームみらい・無所属の会」を結成する方針を固めたことが１９日、わかった。２０日にも結成届を参院に提出する。２０２５年度補正予算の採決を巡り、みらいは参院自民党と政策合意を結んで賛成に回り、尾辻氏も賛成した。今後、法案などの賛否は所属議員の判断に委ねるという。与党会派は衆院で過半数を回復したが、参院では少数となっている。尾辻氏は自民