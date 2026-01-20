楽天から海外ＦＡ権を行使し、巨人に移籍した則本昂大投手（３５）が１９日に都内のホテルで行われた入団会見に出席。新天地での活躍を誓った。今オフの巨人は先発陣の再建を進めるべく積極的に補強を進め、則本が一連の補強戦略の?ラストピース?となった格好。球界内の一部から「則本の補強は若手のモチベーションをそぐ」と否定的な意見も出ているが、チーム内では「プラス材料ばかりだ」と断言する声が圧倒的だ。真新しい「