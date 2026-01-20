楽天から海外ＦＡ宣言し、巨人に新加入した則本昂大投手（３５）が１９日、都内で入団会見に臨んだ。通算１２０勝＆４８セーブ、３年総額１３億円の大型契約で加入した右腕は「やれる自信はある」と２度口にして決意表明。先発ローテーションでの年間フル回転を誓った。２３年以来となる規定投球回到達、４年ぶりの２ケタ勝利を目標に掲げ、チームの２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一に貢献すると宣言した。無数のフラッシ