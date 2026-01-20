日本ハムの清宮幸太郎内野手（２６）が１９日、大分・佐伯市内で自主トレを公開し、練習を共にするソフトバンク・柳田から「馬主になれ」と珍指令を受けた。柳田は中央競馬で１勝を挙げている「ゴッドヴァレー」などを所有する球界屈指の馬主。「ギータさんからハッパかけられている。馬主になれって言われてるんで、もっと打って稼げってこと」と、今季推定年俸３億７０００万円の師匠の背中を追う。◇野球界の主な馬主▽柳