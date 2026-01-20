日本野球機構（ＮＰＢ）と１２球団は１９日、都内で実行委員会、理事会を行った。ＮＰＢ・中村勝彦事務局長は昨年から議論されてきたクライマックスシリーズ（ＣＳ）の開催方式の変更について言及。「この範囲内でどうでしょうかみたいな、大筋で合意していますね」と明かした。２０日に行われる１２球団監督会議で変更案を提示し、異論がなければ３月の実行委員会を経て正式決定する見通しとなった。現在は６戦４勝制で１位球