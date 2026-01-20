オリックス・宮城大弥投手（２４）が１９日、山下舜平大投手（２３）に“ご褒美付き”のノルマを設定した。同じ先発として力を認める後輩に「規定投球回。いくつ三振を取るか見てみたい」と発信。具体的な数字にも踏み込み、１６１キロ右腕の覚醒を心待ちにした。「１５０イニング投げたとすれば２００個。僕も舜平大に負けないように頑張りたい」。プロ６年目を迎える山下のキャリアハイは、新人王に輝いた２３年の９勝、１０