オリックスのドラフト５位・高谷舟（しゅう）投手（２２）＝北海学園大＝が１９日、新人合同自主トレで初めてブルペンに入った。腰の張りが回復し、立った捕手に２０球。スライダーやカーブも確認し、「思ったより良かった。結構、手応えのあるブルペンになった。自分の課題をつぶす練習をしていければ」と、大きくうなずいた。７月中旬に予定されるＭＬＢドラフトを待って進路を決断する予定の同６位・石川ケニー投手（米ジョー