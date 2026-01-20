オリックス・宇田川優希投手が復活へ自信を見せた。２５年３月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、１、２軍ともに登板なし。オフに育成選手として再契約し、この日も大阪・舞洲の球団施設でリハビリに取り組んだ。１月に入り、すでにブルペンで３度の投球練習。球速も１４２キロまで回復し「本当に順調に来ているし、不安はないです。前に進んでいると思います」と表情は明るかった。捕手を座らせた投球練習も始めており、日々