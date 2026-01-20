阪神・石井大智投手（２８）が１９日、ＷＢＣ球へのマル秘対策を明かした。ＮＰＢ球に比べて滑りやすいため、肌質改善を目的に保湿用のハンド美容液を導入。「どちらかというと乾燥肌。知り合いが、手の専用の美容液をつくっているので、やってみようかと」。好奇心旺盛な右腕らしく、しっとり肌での課題克服に乗り出した。２５年１２月に３月のＷＢＣ日本代表に選ばれた。早い段階から使用球に慣れるための準備を進めてきたが