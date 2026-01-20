阪神・岩貞祐太投手（３４）が１９日、福岡県内で伊藤将や坂本らと行っている合同自主トレを公開した。１〜２の新球種の習得に励んでおり、年明け５日の初ブルペンから技術練習を中心に没頭。「使い方のレパートリーをもう一つ、二つ増やしていきたい。そのために、ある程度の投げ分けの確率を上げる技術練習をしている」と明かした。２０２４年は２登板に終わり引退も覚悟したが、２５年は２９登板で防御率２・１２。藤川監督