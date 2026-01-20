阪神・伊藤将司投手（２９）が１９日、２０２６年の目標に１５勝で最多勝を掲げた。この日、福岡県内で岩貞や坂本と行っている合同自主トレを公開。「最多勝を取るには多分、１５（勝）とかだと思う。そこを目指してやっていけたらいい。プロをやっていたらタイトルは取ってみたいもの。目標を持って達成できるようにしたい」と闘志を燃やした。２５年は６月から先発ローテに定着。１４試合に登板して４勝３敗、防御率３・０７