中日・細川成也外野手が１９日、沖縄県内で自主トレを公開し、楽天・浅村栄斗内野手のような鉄人化を誓った。「ああやって試合に出るというのはなかなか難しいと去年は改めて感じた。浅村さんのように連続して試合に出られるように、少しでも近づきたい」と意気込んだ。昨年までの４年間は浅村と自主トレを行ってきたが、今回からは独立し、チームメートの石川、ブライトを連れて、練習に励んでいる。「毎年、勉強になっている