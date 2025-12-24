お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（54）が19日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。先日、初めて職務質問を受けたと明かした。有田は「この間された。初めて」と言い、車に乗っていたら窓をコンコンを叩かれ「何ですか？」と聞くと「職務質問です。職務質問、ちょっと出てきて」とぞんざいに言われたという。そのため「これはもう…バーン！って出て、マスク、パって外して“どうも、有田