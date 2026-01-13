スリランカ首都のコロンボで、3563カラット（約713グラム）のパープルスターサファイアが公開されました。この宝石の重さは同様の宝石の中で最大とされ、販売価格は3億ドル（約474億円）以上になると予想されています。スリランカの宝石専門家によると、「現在知られている天然のパープルスターサファイアの中で最大のものだ。さらに貴重なことは、星型の光彩をはっきりと目視できることだ。この『六芒星』があることが、この宝石